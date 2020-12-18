Sel felaketinin ardından bahçede köpek balığı dehşeti!

Bu nedenle bölge halkına yapılan uyarılarda yalnızca hava şartlarından değil hava şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek bu gibi durumlar için de dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Köpek balıklarının şehirde yüzdüğü bu haber, birçok Avustralyalı'nın ilgisini çekerken kendilerinin de aynı tehdit altında bulunabileceğine dair uyarılarda bulunuldu.