Sel felaketinin ardından bahçede köpek balığı dehşeti!

Oldukça şaşıran Timothe Morrison Dufour, çektiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından büyük bir ilgi topladı ve binlerce paylaşımın ana konusu haline geldi. "Gold Coast'ta bir başka vahşi gün" notu ile paylaştığı bu gönderide net bir biçimde arka bahçesinde yüzen köpekbalığının görüntüsü yer aldı. Son dakika haberi çok şaşırttı.
"ARKA BAHÇEDE YÜZÜYORDU"
News.com.au'nun haberine göre, köpekbalığı Burleigh Water bölgesindeki yoğun yağışlardan sonra kanallar aracılığıyla şehrin içine girdiğine inanıldığı belirtildi.
National Geographic'e göre uzmanlar, saldırgan doğaları nedeniyle Boğa köpekbalıklarının dünyadaki en tehlikeli köpekbalıkları arasında yer alıyor.
3,5 metreye kadar büyüyebilen bu yırtıcı hayvanların, genellikle av arayışı nedeniyle sığ sularda görülebildiği bildirildi.
"ŞEHRİN İÇİNDE YÜZMEYE DEVAM EDEBİLİRLER"
Queensland Meteoroloji Bürosu, Gold Coast, Sunshine Coast ve Scenic Rim dahil olmak üzere geniş bir bölgede şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji bürosu, öğleden sonra daha yoğun yağış beklemesinin yanı sıra ani sellere yol açabilecek şiddetli fırtınaları da tahminlerinin arasında bulundurdu.
Bu nedenle bölge halkına yapılan uyarılarda yalnızca hava şartlarından değil hava şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek bu gibi durumlar için de dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Köpek balıklarının şehirde yüzdüğü bu haber, birçok Avustralyalı'nın ilgisini çekerken kendilerinin de aynı tehdit altında bulunabileceğine dair uyarılarda bulunuldu.