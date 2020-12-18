Son dakika! Bakan yanlışlıkla paylaştı: Corona virüs aşısında gizli kalması gereken veriler ortaya çıktı

Son dakika: AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşmaya göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, Moderna'nın üreteceği Covid-19 aşısı olacak.

BİRİM FİYATI VE TOPLAM MALİYETİ TABLODA

De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin, hükümetin, koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin soru ve eleştirileri üzerine, Twitter hesabından ayrıntılı bir tablo yayınladı. Tabloda, Belçika'nın almayı planladalığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı.