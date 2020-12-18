SON DAKİKA HABER | Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü! Katil baba dehşeti kan dondurdu

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HABER | Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü! Katil baba dehşeti kan dondurdu

'den ilginç bir haberi geldi. Bir adam, yanlış bir şekilde aldatıldığından şüphelenerek karısını ve kızını öldürdü! Katil baba, bugün her iki cinayetten de suçlu bulundu. Mahkemede kan donduran ifadeler kullanan katil, karısının kendisini aldattığını düşündüğü iş arkadaşının "nefret dolu bakışlarından" şüphelendiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 18.12.2020 07:20 ABONE OL
Son Dakika: Katil baba dehşeti! Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü... Gerçek ortaya çıktı

40 yaşındaki Marcin Zdun, Winchester Crown Mahkemesi'nde eşi Aneta ve 18 yaşındaki kızı Nikoleta'nın 'deki evlerinde öldürülmelerinden suçlu bulundu. Anne ve kızı, 1 Haziran'da ağır yaralı olarak bulundu ve olay yerinde öldükleri açıklandı.Özel bir şirkette çalışan şahsın daha önce mahkemeye, eşinin bir meslektaşıyla ilişkisi olduğuna inandığını söylediği bildirildi.

Karısının kendisini aldattığını düşündüğü adamdan "kendisine bakışından, gözlerindeki bu nefret dolu bakıştan ve öfkeden" dolayı şüphelendiğini söyledi.

Son Dakika: Katil baba dehşeti! Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü... Gerçek ortaya çıktı

Bugün, üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından jüri Zdun'u cinayetten suçlu buldu. Katilin, mahkeme kararını sanık sandalyesinde duygusuz bir şekilde dinlediği aktarılırken bir tercüman verilen kararı ona iletti.

Katil, yarın Winchester Crown Mahkemesinde hüküm giyecek.

İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Şok edici çifte cinayete Zdun'un iki küçük çocuğu ve komşusu tanık oldu ve onlar yüzünde insanlık dışı bir ifade gördüklerini anlattı.

Son Dakika: Katil baba dehşeti! Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü... Gerçek ortaya çıktı

Yakınları tarafından paylaşılan bilgilere göre lise öğrencisi Nikoleta babasından korkuyordu. Anesine gizlice Zdun'un onu boğduktan sonra onları öldüreceğinden korktuğunu söyledi.

Duruşma sırasında Zdun, eşiyle birlikte "benimle cinsel ilişki istemediği için" ayrı odalarda uyuduklarını söyledi. "Hayatında biri olabileceğini düşündüm" dedi.

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SON DAKİKA HABER | Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü! Katil baba dehşeti kan dondurdu
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