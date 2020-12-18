SON DAKİKA HABER | Kızını ve karısını 'beni aldattı' diyerek öldürdü! Katil baba dehşeti kan dondurdu

40 yaşındaki Marcin Zdun, Winchester Crown Mahkemesi'nde eşi Aneta ve 18 yaşındaki kızı Nikoleta'nın İngiltere'deki evlerinde öldürülmelerinden suçlu bulundu. Anne ve kızı, 1 Haziran'da ağır yaralı olarak bulundu ve olay yerinde öldükleri açıklandı.Özel bir şirkette çalışan şahsın daha önce mahkemeye, eşinin bir meslektaşıyla ilişkisi olduğuna inandığını söylediği bildirildi.

Karısının kendisini aldattığını düşündüğü adamdan "kendisine bakışından, gözlerindeki bu nefret dolu bakıştan ve öfkeden" dolayı şüphelendiğini söyledi.