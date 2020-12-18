Son dakika haberi: İşte serbest bırakılan İranlı ‘Zombi Gelin'in son hali! Başından beri her şey...

Son dakika haberine göre Zombie Angelina Jolie olarak tanınan İranlı genç kadının uzun zaman sonra görüntüleri ortaya çıktı ve başından beri bir Photoshop hilesi olduğunu kanıtlandı. 19 yaşındaki Sahar Tabar, gençlerin yozlaşması ve İslam Cumhuriyeti'ne saygısızlık gibi bir dizi suçlama nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören İranlı Zombi hakkında son dakika gelişmeleri peş peş geliyor.

"PHOTOSHOP HİLESİ"

Bu olayın ardından İran Devleti, bugün erken saatlerde Sahar Tabar'ın hapishaneden çıkışını televizyondan yayınlayarak verdiği bu karardan vazgeçmiş gibi bir izlenim oluşturdu.