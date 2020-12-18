Son dakika haberi: The Jeremy Kyle Show’un yapımcısı evinde ölü bulundu! İşsizlik bunalımı sonu oldu...

Son dakika haberi: The Jeremy Kyle Show'un yapımcılarından Natasha Reddican işsizlik bunalımı nedeniyle yaşadığı depresyon sonucunda yaşadığı zor günlerle mücadele edemedi. Genç yapımcı evinde ölü bulunurken yapılan incelemeler sonucunda intihar etmiş olduğu bildirildi. Annesi kızının kendisini kötü hissettiğini fakat hiç bu kadar şiddetli bir depresyon geçirdiğini düşünmediğini ifade etti…

İŞSİZLİK BUNALIMI SONRASI CANINA KIYDI!

The Jeremy Kyle Show, konuk Steve Dymond'un ölümünün ardından ITV kaldırılmıştı. Programın yayından kaldırılması sonucunda uzunca bir süre işsiz kalan televizyon yapımcısı, birçok iş başvurusu yapsa da olumlu geri dönüş alamayınca şiddetli depresyon yaşadığı yakınları tarafından ifade edildi. Genç yapımcı Natasha Reddican 27 Şubat'ta bir iş görüşmesi ayarlanmış olmasına rağmen trajik bir biçimde o gün evinde cansız bedeni bulundu…