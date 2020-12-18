Son dakika haberi: The Jeremy Kyle Show’un yapımcısı evinde ölü bulundu! İşsizlik bunalımı sonu oldu...

Son dakika haberi: The Jeremy Kyle Show'un yapımcılarından Natasha Reddican işsizlik bunalımı nedeniyle yaşadığı depresyon sonucunda yaşadığı zor günlerle mücadele edemedi. Genç yapımcı evinde ölü bulunurken yapılan incelemeler sonucunda intihar etmiş olduğu bildirildi. Annesi kızının kendisini kötü hissettiğini fakat hiç bu kadar şiddetli bir depresyon geçirdiğini düşünmediğini ifade etti…
İŞSİZLİK BUNALIMI SONRASI CANINA KIYDI!
The Jeremy Kyle Show, konuk Steve Dymond'un ölümünün ardından ITV kaldırılmıştı. Programın yayından kaldırılması sonucunda uzunca bir süre işsiz kalan televizyon yapımcısı, birçok iş başvurusu yapsa da olumlu geri dönüş alamayınca şiddetli depresyon yaşadığı yakınları tarafından ifade edildi. Genç yapımcı Natasha Reddican 27 Şubat'ta bir iş görüşmesi ayarlanmış olmasına rağmen trajik bir biçimde o gün evinde cansız bedeni bulundu…
TELEVİZYON YAPIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
The Jeremy Kyle Show'un yapımcılarından Natasha Reddican, yaşadığı depresyon ve işsizlik bunalımının ardından yaşadığı zor günlerle mücadele edemeyerek intihar ettiği öğrenildi. Basında büyük yankı uyandıran olay, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
"İŞSİZLİK BUNALIMI"
Televizyon yapımcısı, Natasha Reddican, konuk Steve Dymond'un ölümünün ardından Haziran 2019'da The Jeremy Kyle Show'un ITV'den kaldırılmasının ardından herhangi bir iş bulmakta zorlandı.
Adli tıp yetkilisinin açıklamasına göre Jeremy Kyle Show'dan sonra iş bulamaması nedeniyle kendisini değersiz hisseden televizyon yapımcısı, yaşadığı depresyon nedeniyle intihar etti.
Reddican, diğer işlere aylarca başvuru yapmasına rağmen olumlu dönüş alamadığı için yakınları depresyonda olduğunu belirtti.
27 Şubat'ta bir iş görüşmesi ayarlanmış olmasına rağmen trajik bir biçimde o gün Pendleton'daki evinde ölü olarak bulundu.
"BU KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Annesi kızının kendisini kötü hissettiğini fakat hiç bu kadar şiddetli bir depresyon geçirdiğini düşünmediğini söyledi.
Manchester Evening News haberine göre, Reddican'ın ölümü ile ilgili soruşturmanın 17 Aralık Perşembe günü yapıldığı bildirildi.
Yargıç Timothy Brennad'ın zeki olarak tanımladığı Reddican'ın sekiz yıl boyunca Jeremy Kyle şovunda çalıştığını belirtti. Soruşturmaya göre işini kaybetmesinin Reddican'a meslektaşları ile kurduğu "aile birliğinin" çökmesine neden olduğunu ve bunun depresyona sürüklediği de öğrendikleri arasında yer aldı.
Reddican'ın erkek arkadaşı Mackenzie Hanifan, genç kadını 27 Şubat'ta ölü bulduğunda müdahale etmek istese de sağlık görevlileri, bulunmadan yaklaşık 30 dakika önce ölmüş olduğunu açıkladı.
Patoloji uzmanı Dr. M Bashir, ağrı kesicilerden aşırı doz almadan önce Reddican'ın ölümünden önce önemli miktarda alkol aldığını söyledi.