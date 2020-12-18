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Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

Başkanı , Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 04:44 Son Güncelleme: 19.12.2020 04:44 ABONE OL
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

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Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı
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