‘Yaptırım egemenlik hakkımıza saldırıdır’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının hukuken ve siyaseten yanlış bir adım ve egemenlik haklarına saldırı olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanlık döneminde Türkiye'nin beklentilerini karşılaması halinde ilişkilerin normalleşebileceğini dile getirdi. Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi:"ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kim olursa olsun, egemenlik haklarına da saldırı. Türkiye, S-400 savunma sistemini, CAATSA kararı çıkmadan önce aldı.Yaptırım kararının bir müttefike karşı alınması da son derece yanlış. Yaptırımın içeriğini tartışmıyoruz biz. Zaten elimizin tersiyle yaptırımları reddettik. Yaptırımın içeriğine baktığımız zaman, bizi öyle kökten sarsacak, çok olumsuz etkileyecek bir yaptırım değil ama yaptırımın kendisi yanlış. Bizim kabul etmediğimiz ve etmeyeceğimiz konu bu. Diğer taraftan, ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan kurtulmak için diyaloğa hazır olduğumuzu da kendileri biliyor. Eğer ABD isterse normalleşiriz. İsterse derken şunu kastediyorum, bizim bu konulardaki beklentilerimizi karşılaması lazım. YPG/PKK'ya destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder. FETÖ orada yaşadığı sürece, faaliyetlerini sürdürdüğü sürece bütün dünyaya yönelik bir tehdit esasen. Beklentimiz karşılanmazsa elbette bu sorun masada sürekli olmaya devam edecek. Oysa iki müttefik olarak ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya götürebiliriz. Stratejik düşünürse ABD'nin, Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Biden gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, bu tür boş beklentiler içinde kimse olmasın. Her ülke, kendi menfaatini savunmak durumundadır."ABD Başkanı Joe Biden'dan beklentilerimizi Sayın Biden da iyi biliyor çünkü ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen konular Trump döneminde başlamadı. Barack Obama döneminde başladı. Biden o dönemde ABD Başkan Yardımcısıydı. Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destek Obama döneminde başladı. Biden, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret etti. Bu darbeyi kim yaptı? Elebaşı kim? ABD'de yaşayan FETÖ. FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor.