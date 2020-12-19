Arabaya karşılık bir kutu helva

Suriye'dE, dört yıl önce Beşar Esad rejiminin kuşatmayla aldığı Halep'ten İdlib'deki kamplara sığınan siviller, ani saldırıları, aç kaldıkları günleri hatırlarken, memleketlerinde huzurla yaşadıkları günlere hasret duyuyor. Samidun kampı sakinlerinden Muhammed el Amiri, rejimin kuşatması altındaki 300 bin kişinin zor günlerini anlatı: "2-3 gün aç kaldık. Ekmek bulamıyorduk. Araba karşılığında bir kutu tahin helvası aldık. Ani saldırıları hiç unutamadık. Anlatması zor çok korkunç anlar yaşadık" dedi. Zorla yerinden edilen bir diğer Halepli Büşra Hac Faris de "Allah'a şükürler olsun ki; çocuklarım ve eşimle (kuşatmadan) sağ salim çıktık" şeklinde konuştu.