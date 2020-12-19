Aşı furyası başladı

Vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı. 1 milyon 668 bin 366 kişi öldü.Günlük can kaybı 3 bin 656 ile en yüksek seviyeyi gördü. Başkan Yardımcısı Mike Pence aşı oldu.140 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.Hanau kasabasında ölümlerin artmasıyla dondurucular morg olarak kullanılıyor.Başbakan Igor Matovic koronavirüse yakalandı.Devlet Bakanı Eva De Bleeker, gizli olan Kovid-19 aşı bilgilerini yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.İkinci sağlık çalışanı da Pfizer aşısına alerjik reaksiyon gösterdi.