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Aşı furyası başladı

Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Aşı furyası başladı
Dünya geneli: Vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı. 1 milyon 668 bin 366 kişi öldü.
ABD: Günlük can kaybı 3 bin 656 ile en yüksek seviyeyi gördü. Başkan Yardımcısı Mike Pence aşı oldu.
İngiltere: 140 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.
Almanya: Hanau kasabasında ölümlerin artmasıyla dondurucular morg olarak kullanılıyor.
Slovakya: Başbakan Igor Matovic koronavirüse yakalandı.
Belçika: Devlet Bakanı Eva De Bleeker, gizli olan Kovid-19 aşı bilgilerini yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.
Alaska: İkinci sağlık çalışanı da Pfizer aşısına alerjik reaksiyon gösterdi.
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Aşı furyası başladı
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