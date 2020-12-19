Finlandiya korona virüs aşısına hazırlanıyor

Finlandiya, korona virüse karşı aşılamaya hazırlanıyor. Finlandiya'da Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer ortaklığıyla korona virüse karşı geliştirilen aşının 27 Aralık tarihi itibari ile yapılmaya başlanması bekleniyor. Finlandiya Ulusal sağlık ve Refah Enstitüsü'nden (THL) yapılan açıklamaya göre, ilk parti aşı dozları 25 Aralık Cuma günü itibari ile ülkeye ulaşacak.



Aşının 21 Aralık tarihindeki toplantının ardından Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda tüm Avrupa Birliği ülkelerin de aynı zamanda yapılmaya başlanacağı bildirildi.



Yetkililer ayrıca, İnterpol'un uyarısı üzerine muhtemel hırsızlık olaylarına karşı, aşıların depolandığı adreslerin güvenlik gerekçesiyle, kamuoyuna açıklanmayacağını duyurdu.



VAKA SAYILARINDA KISMI İYİLEŞME



Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden başhekim Taneli Puumalainen yaptığı basın bilgilendirme toplantısında, ülke genelinde 271 yeni vakanın daha tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 32 bin 853'e ulaştığını, ölü sayısının da 489 olduğunu söyledi. Finlandiya'nın 100 bin kişide 106 hasta oranıyla Avrupa'nın en düşük hasta sayısı oranına sahip ülke olduğunu ifade eden Puumalainen, son bir haftada önceki 3 haftaya kıyasla vaka sayılarında yüzde 2.2'lik bir düşüş yaşandığını ifade etti.

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