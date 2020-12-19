Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD'nin eski başkanlarından 'corona virüs' aşısı kararı! Kameralar önüne geçip...

haberi: ABD'nin eski başkanlarından '' aşısı kararı! Kameralar önüne geçip...

aşılarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. ABD’nin üç eski başkanı bu ay yaptıkları açıklamada, Amerikalıların aşının güvenliğine olan inancını artırmak için koronavirüs aşısını halka açık bir şekilde kamera önünde yaptıracaklarını ifade etti. ABD eski Başkanı Barack Obama, "İnsanlar bu bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Covid olduğunu bilsinler diye sonunda bunu televizyona çekebilir veya filme alabilirim" dedi

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:47 Son Güncelleme: 19.12.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'nin eski başkanlarından 'corona virüs' aşısı kararı! Kameralar önüne geçip...

Son dakika haberi: ABD'nin eski başkanları, halkın koronavirüs aşısına güvenini arttırmak için kamera önünde aşı olacaklarını açıkladı. ABD eski Başkanı Barack Obama, "İnsanlar bu bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Covid olduğunu bilsinler diye sonunda bunu televizyona çekebilir veya filme alabilirim" dedi. Eski başkanlar George Bush ve Bill Clinton ise sözcüleri aracılığıyla, Amerikalıları aşı olmaya teşvik etmeye yardımı olacaksa, aşıyı kamera önünde yaptıracaklarını doğruladı.

BAŞKAN YARDIMCISI CANLI YAYINDA AŞI OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence'in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD'nin eski başkanlarından 'corona virüs' aşısı kararı! Kameralar önüne geçip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA