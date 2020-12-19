Son dakika haberler: Angelina Jolie'ye benzemek için meğer herkesi kandırmış! İranlı zombi gelin Sahar Tabar hakkında şoke eden gerçek

Önce bu paylaşımışla takipçilerini şaşırtan Tabar, birkaç gün sonra da bu kez duvara tırmanırken çekilen bir pozunu paylaştı.

Onun bu paylaşımları da takipçilerini kızdırdı. Bazıları da "Eğer Angelina Jolie'nin yerinde olsaydım benim benzerim olduğunu ileri süren böyle insanlara gücenirdim" yorumunu yaptı.