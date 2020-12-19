Yunanistan’ın ‘casus’ provokasyonuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu' nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan Sebahattin Bayram'ın casusluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır" denildi. 14 Aralık'ta Rodos adasında, Yunanistan vatandaşı iki Türk, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Rodos'taki Türk konsolosluğunda tercüman olan Bayram ile birlikte gözaltına alınan diğer Türk'ün ise Rodos ile Kızılhisar Adası arasında gidip gelen bir gemide çalıştığı ve Türkiye'ye Yunanistan'ın bölgedeki askeri faaliyetleri hakkında bilgi verdiği iddia ediliyor.