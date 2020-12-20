ABD’den ikinci aşıya onay

Dünya geneli: Vakalar 76 milyonu aştı. 1 milyon 681 bin 255 kişi öldü.Dünya Sağlık Örgütü: Yaklaşık 2 milyar doz aşı anlaşması yapıldı. Aşılar fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak.ABD: Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Amerikan ilaç firması Moderna'nın Kovid aşısının kullanımını onayladı. Bu, FDA tarafından onay alan ikinci aşı oldu.Japonya: Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulundu.Avusturya: Okul ve iş yerleri 3 hafta süreyle kapanacak. Tüm ülkeye test yapılması gündemde.Malezya: Son 2 ayda 1359 sağlık çalışanı Kovid'e yakalandı.Şili: Devlet Başkanı Pinera kamusal alanda maskesiz gezdiği için 3 bin 500 dolar ceza aldı.İtalya: Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı. Ülke bütünüyle kırmızı bölge olacak.İngiltere: 3. kademe kısıtlamalar devrede.Almanya: 27 Aralık'ta aşılama başlıyor. İlk etapta yaşlılar ve sağlık çalışanları aşılanacak.Belçika: İkameti olmayıp ülkeye girmek isteyenlerden Kovid-19 olmadığını kanıtlayan test istenecek.