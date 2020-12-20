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İdam mahkûmu Kovid’e yakalandı

Giriş Tarihi: 20.12.2020 ABONE OL
İdam mahkûmu Kovid’e yakalandı
ABD'de 15 Ocak'ta idam edilmesi planlanan Dustin John Higgs isimli mahkûm koronavirüse yakalandı. İdam mahkûmunun avukatı Shawn Nolan, virüs nedeniyle infazdan önce ailesiyle görüşemeyecek olan Higgs'in idam tarihinin iptal edilmesini talep etti. 1996'da üç kadını öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında idama mahkûm edilen Higgs'in durumunun kötüleşmesi halinde idamının ertelenebileceği belirtildi. Higgs'in 20 Ocak'ta görevi devralacak Joe Biden döneminden önce idam edilen son mahkûm olması planlanmıştı. Biden, federal idamları durdurma sözü vermişti.
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İdam mahkûmu Kovid’e yakalandı
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