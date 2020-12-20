Son dakika: İtalya, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak





HOLLANDA VE BELÇİKA DA UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Hollanda ve Belçika da hava ve demir yolu ulaşımlarını geçici süre askıya aldığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.