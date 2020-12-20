Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Yukarı Karabağ kararına tepki gösterdi. Belçika Meclisi'nin önyargılı davrandığını ve tek yönlü Ermeni söylemlerine alet olduğunu söyleyen Aksoy "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz" dedi.Aksoy, şunları kaydetti: "Söz konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir. Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır." Aksoy, Belçika'dan beklentilerinin, söz konusu kararlar bağlamında ikili ilişkileri gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durması olduğunu bildirdi. Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı kınayan bir karar tasarısını kabul eden Meclis, bölgede istikrarı bozduğu belirtilen Türkiye'ye bozucu müdahalelerine son verme çağrısı yaptı.