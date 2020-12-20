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’da son 24 saatte koronavirüsten 627 ölüm

’da son 24 saatte 12 bin 129 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 675’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 09:35 ABONE OL
Meksika’da son 24 saatte koronavirüsten 627 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 12 bin 129 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 675'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 12 bin 129 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 675'e yükseldi. Ülkede 627 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 117 bin 876'ya ulaştığı açıklandı.

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Meksika’da son 24 saatte koronavirüsten 627 ölüm
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