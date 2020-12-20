Salgından son dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değişti!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün, Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki Noel'de gevşetilecek olan evlerde buluşma konusundaki kuralları sıkılaştıran bir dizi daha katı koronavirüs kısıtlamasını duyurdu. İngiltere'nin en yetkili sağlık görevlisi Profesör Chris Whitty de bugün erken saatlerde, yeni tanımlanan bir Covid-19 mutasyonunun önceki türlerinden "daha hızlı yayılabileceği" konusunda uyarmıştı.

Johnson acil koduyla yapılan bir basın toplantısında, "Yayılma virüsün yeni mutasyonu tarafından yönlendiriliyor. Görünüşe göre daha kolay yayılıyor ve önceki koronavirüs türünden %70'e kadar daha fazla bulaşabilir"dedi.