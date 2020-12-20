Salgından son dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değişti!

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Salgından : Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değişti!

… Yeni tanımlanan bir Covid-19 mutasyonunun virüsün önceki türlerinden daha hızlı yayıldığını kanıtladıktan sonra, 'nin bazı bölgeleri Noel'de tekrar karantinaya/kapatmaya girecek. Cumartesi günü, vakaların arttığı ve İngiltere'nin güneydoğusunun Pazar günü 4. Seviye kısıtlama ve karantinaya gireceğini açıkladı. İşte, yapılan son dakika açıklaması ve yeni tedbirler…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:26 Son Güncelleme: 20.12.2020 11:26 ABONE OL
Son Dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değiştirdiler...

Başbakanı Boris Johnson bugün, ve İngiltere'nin güneydoğusundaki Noel'de gevşetilecek olan evlerde buluşma konusundaki kuralları sıkılaştıran bir dizi daha katı koronavirüs kısıtlamasını duyurdu. İngiltere'nin en yetkili sağlık görevlisi Profesör Chris Whitty de bugün erken saatlerde, yeni tanımlanan bir Covid-19 mutasyonunun önceki türlerinden "daha hızlı yayılabileceği" konusunda uyarmıştı.

Johnson acil koduyla yapılan bir basın toplantısında, "Yayılma virüsün yeni mutasyonu tarafından yönlendiriliyor. Görünüşe göre daha kolay yayılıyor ve önceki koronavirüs türünden %70'e kadar daha fazla bulaşabilir"dedi.

Son Dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değiştirdiler...

Johnson, "Bu artık çok hızlı yayılıyor. Noel'e planlandığı gibi olmayacak" dedi.

Johnson, en katı kısıtlamaların altındaki bölgelerde, Noel boyunca evde buluşma olasılığının olmayacağını belirtti. Seviye 3 altındaki bölgelerde, evlerde buluşma artık Noel Günü ile sınırlı olacak.

Son Dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değiştirdiler...

Johnson, bir hafta kadar yakın bir zamanda, Noel döneminde kuralları gevşetme ve beş gün boyunca üç haneye kadar evlerde buluşmaya izin verme taahhüdünü yineledi. Ancak Cumartesi gününden itibaren tüm ülkeden seyahat etmemesi isteniyor ve en yüksek sınırlamalar altında olan vatandaşlarının çalışma amacı dışında yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

Son Dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değiştirdiler...

Whitty'ye göre, yeni koronavirüs mutasyonnu, geçen hafta neredeyse iki katına çıkan 'daki enfeksiyonların %60'ından sorumlu.

Daha önce, 'nin güneydoğusunda yaygın olan yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına yol açıp açmayacağını belirlemek için "acil çalışmalar" başladığını söyledi.

Son Dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değiştirdiler...

Whitty yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu veya aşıları ve tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok, ancak bunu doğrulamak için acil çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Salgından son dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değişti!
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