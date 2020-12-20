Son dakika araştırması: Koronavirüs onlara yaradı! O isimler servetlerine servet kattı...

Americans for Tax Fairness adlı bir kampanya grubunun hazırladığı rapordan gelen son dakika haberine göre; Amerika'daki 651 milyarderin toplam servetlerini aynı dönemde 1,1 trilyon dolar artırdığı belirtildi. Kampanya grubunda yer alan Frank Clemente, pandemide karlarının çok yükseldiğini ve Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir yardım yapsalar bile servet artışlarını kullandıkları takdirde servetlerinden tek kuruş kaybetmeyeceklerini belirtti.
"1.1 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ"
Üstelik ülkedeki her vatandaşa 3000 dolarlık teşvik ödemesi sağladıklarında hala dokuz öncesine göre daha zengin olabileceklerini de sözlerine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...
Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, evinde mahsur kalan yüz milyonlarca insanın yaptığı çevrimiçi alışverişler sayesinde bir teslimat devine dönüşürken, Mart ayından bu yana 70 milyar dolarlık servetini 185 milyar dolara yükselttiği de belirtildi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ"
Süper zengin elitlerin oluşturduğu bu grupta Tesla'nın kurucusu Elon Musk, lüks marka portföyünün çoğuna sahip olan Fransız milyarder Bernard Arnault, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın sahibi Larry Page yer alıyor.
Dünyanın dördüncü zengin kişisi ve Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates'in tahmini olarak 120 milyar dolarlık bir serveti olduğu bildirildi. Gates'in serveti mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar artış gösterdi. Aynı dönemde, Covid-19 pandemisiyle ilgili koronavirüs aşılarının ve sağlık projelerinin geliştirilmesi için milyarlarca dolar taahhüt etti.
Pandemi başladığından bu yana servetlerini önemli ölçüde artıran diğer milyarderler, servetini yaklaşık %80 artırarak 100 milyar dolarak yükselten Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, %26 artışla servetini 85 milyar dolarak yükselten yatırımcı Warren Buffet ve ortağı, servetini %50 artıran ve 88 milyar dolara yükselen Oracle'ın kurucusu Larry Ellison bunlardan yalnızca bazıları. Ayrıca Google'ın geliştiricisi Larry Page, servetini yarı yarıya artırarak 76 milyar dolar yükseltti.