Son Dakika: B117 koronavirüs mutasyonu ülkede hayatı durdurdu! Almanya da yasak kararı aldı!

Cumartesi günü gece yarısı yürürlüğe giren ve başkenti ve diğer bölgeleri karantina altına alan İngiltere'deki yeni kısıtlamalar, ülkenin Mart ayındaki ilk karantinasından bu yana alınacak en sert tedbirler olarak tarihe geçti. Normal şartlarda İngiltere, noel boyunca evlerde buluşmaya geçici olarak izin vermeyi planlıyordu. Ancak yeni karantina tedbirleri, tüm ülkede hayatı kilitledi. Cumartesi gecesi Londra'daki tren istasyonları şehri terk etmek için çabalayan insan kalabalığıyla doldu. Pazar günü ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock, trenleri dolduranları "açıkça sorumsuz" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Başbakan Johnson'ın getirdiği kısıtlamaların aylarca uygulanabileceğini söyledi.

ALMANYA'DAN SON DAKİKA KARARI!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.