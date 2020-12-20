SON DAKİKA HABER | Pandemi sürecinde servetlerine servet kattılar! İşte o rakamlar

Americans for Tax Fairness adlı bir kampanya grubunun hazırladığı rapordan gelen son dakika haberine göre; Amerika'daki 651 milyarderin toplam servetlerini aynı dönemde 1,1 trilyon dolar artırdığı belirtildi. Kampanya grubunda yer alan Frank Clemente, pandemide karlarının çok yükseldiğini ve Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir yardım yapsalar bile servet artışlarını kullandıkları takdirde servetlerinden tek kuruş kaybetmeyeceklerini belirtti.

"1.1 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ"

Üstelik ülkedeki her vatandaşa 3000 dolarlık teşvik ödemesi sağladıklarında hala dokuz öncesine göre daha zengin olabileceklerini de sözlerine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları...