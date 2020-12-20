Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu alarmı! İngiltere'den sonra 2 ülkede daha görüldü

"BELİRTİLER AYNI"

İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Whitty, yeni mutasyonun orijinal suştan farklı semptomlara neden olduğunu gösteren hiçbir şey olmadığını belirtti. Ayrıca kontrol testlerinin de aynı kaldığını söyleyen Whitty, bu varyantta klinik sonucun da farklı olmadığını ifade etti.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, yeni türün aynı semptomları ürettiğini doğruladı, bu da insanların hala yüksek ateş, kalıcı öksürük, tat ve koku kaybı gibi semptomların kombinasyonunu yaşamaya devam edeceğini açıkladı.