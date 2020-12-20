Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu alarmı! İngiltere'den sonra 2 ülkede daha görüldü

Son dakika haberi: İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutasyonu ile ilgili korkutan bir glişme yaşandı. Edinilen son dakika haber göre; yeni corona virüs mutassyonunun Hollanda ve Belçika'da da görüldüğü açıklandı. Korkutan gelişmenin ardından alarma geçildi. İşte son dakika haberin detayları...
TEK TARAFLI UÇUŞ YASAĞI
Hollanda hükümeti, yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara tek taraflı uçuş yasağı getirdi. Hollanda Sağlık Bakanlığı, eskisine oranla yüzde 70 daha bulaşıcı olan yeni koronavirüs mutasyonunun Aralık ayı başında ülkede saptandığını açıkladı.
Bakanlık, virüsün Hollanda'ya nasıl ve nereden geldiğini araştırıyor.
4 YENİ MUTASYON VAKASI
BBC Türkçe'nin haberine göre; Leuven Üniversitesi'nden virolog Marc Van Ranst, mutasyona uğramış virüsün Belçika'da da görüldüğünü açıkladı.
Belçikalı uzman, incelenen 2 bin örnek içinde 4 yeni mutasyon vakası tespit ettiklerini ancak durumun henüz endişe verici boyutta olmadığını söyledi.
CORONA VİRÜS AŞISINI ETKİLER Mİ?
Van Ranst, yeni mutasyonun yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca aşı yapıldığında, virüsteki hangi garip değişikliklerin insanların hasta olmasına neden olduğunu da bilmeliyiz" dedi.
Aşı üreticilerine göre, yeni mutasyon, şu an için koronavirüs aşılarının etkinliğini olumsuz etkilemeyecek.
"BELİRTİLER AYNI"
İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Whitty, yeni mutasyonun orijinal suştan farklı semptomlara neden olduğunu gösteren hiçbir şey olmadığını belirtti. Ayrıca kontrol testlerinin de aynı kaldığını söyleyen Whitty, bu varyantta klinik sonucun da farklı olmadığını ifade etti.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, yeni türün aynı semptomları ürettiğini doğruladı, bu da insanların hala yüksek ateş, kalıcı öksürük, tat ve koku kaybı gibi semptomların kombinasyonunu yaşamaya devam edeceğini açıkladı.
İngiltere'de virüsün hızla yayılması üzerine, Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü önlem amacıyla (RIVM), Birleşik Krallık 'tan gelecek yolculara derhal kısıtlama getirilmesini istedi.
Hollanda hükümeti, Pazar sabahı 06:00'dan itibaren İngiltere'den gelen yolculara hava sahasını kapattı.
1 OCAK'A KADAR YASAK
Tek taraflı uçuş yasağı en az 1 Ocak 2021'e kadar devam edecek.
Yük taşımacılığı ve sağlık personeli, uçuş yasağından muaf tutuldu. Hollanda'dan kalkan uçaklar İngiltere'ye yolcu götürebilecek ancak dönüşte boş gelmek zorunda.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, İngiltere'den Hollanda'ya tren, otomobil ya da tekne ile seyahat ise, hala mümkün.
Hollanda hükümeti, İngiltere'den havayolu dışında farklı yöntemlerle seyahat etmek isteyenlere karşı ek önlemler alınması olasılığını da araştırıyor.Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüsün yeni belirtileri neler? Çok daha hızlı bulaşıyor… Salgından son dakika: Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir! O ülkede tedbirleri değişti!