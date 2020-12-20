Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüsün yeni mutasyonu ile ilgili açıklama geldi: Yakın temastayız

YENİ TÜR YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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