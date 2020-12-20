Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüsün yeni mutasyonu ile ilgili açıklama geldi: Yakın temastayız

Son dakika haberi: Corona virüste yeni mutasyon açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü. İngiltere'de Aralık ayının başında ortaya çıkan corona virüsteki yeni mutasyonun eskisine oranla daha hızlı bulaştığı açıklandı. Yeni mutasyon ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü de harekete geçti. İşte son dakika haberin detayları...
TEMAS HALİNDEYİZ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.
DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.
"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.
YENİ TÜR YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI
İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu için alarm verildi! Daha bulaşıcı, iki ülkede daha görüldü SON DAKİKA | Mutasyona uğrayan yeni corona virüs belirtileri neler? Bulaşıcılığı çok daha hızlı...