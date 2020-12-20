SON DAKİKA HABERİ. Havada koronavirüs paniği! Korona semptomları taşıyan yolcu...

Havayolunun açıklamasına göre, sağlık görevlileri durumu ilk önce kalp krizi zannettikleri için ölen yolcunun uçaktan indirilmesinden sonra uçak, New Orleans'tan havalandı ve Los Angeles'a uçtu.

Ölen adamın ailesi, adamın yüksek tansiyon ve üst solunum sorunları gibi önceden var olan rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu ve seyahat gününe kadar hasta hissettiğini doğruladı.

Çarşamba günü United Airlines, uçuşlarında herhangi birinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesi durumunda yolculardan ekstra iletişim bilgileri isteyeceğini duyurdu.

Bu ayın başlarında, Delta Air Lines ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen yolcular için temas izleme bilgileri talep edeceğini duyurmuştu.

Şimdiye kadar, ABD'de ticari bir uçuşta hiçbir koronavirüs vakası bildirilmemişti.