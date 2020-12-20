Son dakika haberi: Korkutan corona sonuçları açıklaması! Kadınların şikayetleri sonrası uzmanlardan uyarı geldi

Tayland'daki bir ailenin mart ayında tatilden dönmesinin ardından başlayan Covid-19 belirtileri, Dawn Knight adındaki aile üyesinde de baş göstermesinin ardından zor bir dönem başladı. Dawn Knight, hastalığının başlamasının ardından bahsedilen belirtilerle birlikte birkaç hafta sonra başka bir belirti ile de karşılaştı. Regl dönemini kaçıran kadın, hamile kalma şansı olmamasına rağmen Nisan ayında da herhangi bir regl belirtisi olmaması endişelendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

"COVID-19 İLE BAŞLADI"

Somerset'te hemşire olan kadın Covid-19 semptomlarının korkunç olduğunu ve aylarca devam ettiğini söylerken aynı zamanda hareket etmesini de engelleyen bu belirtiler arasında regl döneminin gecikmesinin en küçük sorun olduğunu belirtti. Fakat ilk dönemlerinden beri oldukça düzenli olan regl döneminin gecikmesi, onu şüphelendirdi.

Aylar geçtikçe Dawn Knight'ın bulaşıcı olmasa da yorgunluk, nefes darlığı gibi belirtilerin devam etmesi ile uzun süreli Covid-19 geliştirdiği ortaya çıktı.