Son dakika haberi: Korkutan corona sonuçları açıklaması! Kadınların şikayetleri sonrası uzmanlardan uyarı geldi

Tayland'daki bir ailenin mart ayında tatilden dönmesinin ardından başlayan Covid-19 belirtileri, Dawn Knight adındaki aile üyesinde de baş göstermesinin ardından zor bir dönem başladı. Dawn Knight, hastalığının başlamasının ardından bahsedilen belirtilerle birlikte birkaç hafta sonra başka bir belirti ile de karşılaştı. Regl dönemini kaçıran kadın, hamile kalma şansı olmamasına rağmen Nisan ayında da herhangi bir regl belirtisi olmaması endişelendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…
"COVID-19 İLE BAŞLADI"
Somerset'te hemşire olan kadın Covid-19 semptomlarının korkunç olduğunu ve aylarca devam ettiğini söylerken aynı zamanda hareket etmesini de engelleyen bu belirtiler arasında regl döneminin gecikmesinin en küçük sorun olduğunu belirtti. Fakat ilk dönemlerinden beri oldukça düzenli olan regl döneminin gecikmesi, onu şüphelendirdi.
Aylar geçtikçe Dawn Knight'ın bulaşıcı olmasa da yorgunluk, nefes darlığı gibi belirtilerin devam etmesi ile uzun süreli Covid-19 geliştirdiği ortaya çıktı.
"UZUN SÜRELİ COVID-19 ÖZELLİKLE KADINLARI ETKİLİYOR"
Uzun süreli Covid-19 uzmanlar tarafından belgelendi. Fakat araştırmacılar hala nedenini tam olarak bilemese de 20 kişiden birini ve özellikle kadınları etkilediğine dair veriler elde etti.
Haziran ayında Dawn, nabzının hızlı atması, ellerinde ve ayaklarında yanma hissi gibi daha fazla semptom geliştirmesi nedeniyle doktorunu ziyaret etti. Kan testi sonuçları geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, östrojen, progesteron ve folikül uyarıcı hormon (FSH) gibi üreme hormonlarının seviyesi "menopoz sonrası" seviyelerde olduğunu gördü.
Doktorun kendisine koyduğu menopoz teşhisine oldukça şaşıran Dawn Knight, daha fazla çocuk istememesine rağmen bu durumu beklemediğini çünkü hiçbir işaret olmadığını söyledi.
Birleşik Krallık'ta ortalama menopoz yaşının 51 olduğu düşünüldüğünde ve kendi aile öyküsünde de erken menopoz olmadığı için Dawn Knight'ın 46 yaşında erken menopoz belirtilerine sahip olması oldukça şaşırtıcı bir sonuç haline geldi.
Bir kadının 40'lı yaşlarında menopoza girmesi alışılmadık bir durum olsa da genellikle progestoren ve östrojen seviyeleri menopoz dönemine kadar seviyeli bir biçimde düşer. Bu nedenle aniden menopoza girmek, alışılmadık ve beklenmedik bir durumdur.
"100 KADINDAN 80'İNDE AYNI BELİRTİLER"
Bu durumdan etkilenen Dawn, bu rahatsızlığı yaşayan tek kişi olmadığını sosyal medyada benzer durumları bildiren başka kadınlar sayesinde öğrendi.
Uzun süreli Covid-19 hastaları, 22.000'den fazla kadın üyeye sahip olan küresel bir sosyal medya destek grubunda, ani adet dönemleri kesilmesi ve doğurganlıkla ilgili endişeler hakkında çok sayıda tartışma olduğu görüldü.
100'den fazla üyeden oluşan bir anket sonucuna göre %80 oranında kişinin Covid'e yakalanmasının ardından adet dönemlerinde değişiklik olduğu bildirildi.
"DAHA FAZLA ARAŞTIRILIYOR"
Bu durum ile ilgili şu anda çok az çalışma olsa da doktorlar bu sorunun üstesinden gelmek için yeni çalışmalar ortaya koydu.
Menopoz uzmanı Dr. Louise Newson, virüsün erken menopozu tetikleyip tetiklemediğini araştırmak için Edinburgh Üniversitesi ve Londra Üniversitesi'nden uzmanlarla bir araya geldi.
Dr. Newson, baş dönmesi, yorgunluk gibi birçok uzun süreli Covid-19 semptomlarının aynı zamanda menopoz ile bir araya gelmesinin tesadüften daha fazlası olduğunu düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda tüm bu çevrimiçi destek grupları ile iletişimde olduğunu belirten Dr. Newson, kaçının adetlerinin değiştiği ve durduğu hakkında aldığı bildirimlerin şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Grupta yer alanların genellikle 50'li yaşlarındaki kadınlar olsa da hormonların aniden tükenmesinin incelenmesi gerektiğini söyleyen uzman, bunun koronavirüsün hormonların üretildiği yumurtalıklarda sorun yaratıp yaratmadığı yoksa koronavirüse rastlayan menopoz mu sorusuna cevap bulunmaması gerekliliğini belirtti.