Son Dakika Haberleri: Koronavirüs mutasyonu dünyayı alarma geçirdi! Ülkenin sağlık bakanı: Kontrolden çıktı

Sağlık Bakanı Matt Hancock Pazar günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık hükümetini Londra ve güneydoğu İngiltere'de 4. Seviye tecrit uygulamaya ve tüm İngiltere için kısıtlamaları sıkılaştırmaya mecbur bırakan yeni koronavirüs türünün "kontrolden çıktığını" söyledi. Hükümet basın açıklamasında, Hollanda'nın yeni koronavirüs mutasyonunun ülkede yayılma riskini "mümkün olduğunca" en aza indirmek için Pazar sabahından yeni yıla kadar İngiltere'den gelen tüm yolcu uçuşlarını yasakladığını söyledi.

Hollanda hükümeti, virüsün aynı mutasyonunun Hollanda'da Aralık ayı başlarından alınan bir örnekte tespit edildiğini ve ilgili başka vakalar olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yaptıklarını söyledi.

SON DAKİKA: BELÇİKA DA EKLENDİ

Bu arada Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Belçika'nın "ihtiyati tedbir" olarak Pazartesi günü İngiltere'den gelen yolcuları 24 saat süreyle engelleyeceğini, ancak gerekirse yasağın uzatılabileceğini söyledi.