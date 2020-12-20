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Son Dakika: Tarihi gün geldi! ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Son dakika... , ve başlığı ile bugünün önemini arama motorunun ana sayfasına taşıdı! akşamı gün batımından hemen sonra, ve Satürn, Dünya'nın gece gökyüzünde 'dan bu yana olduklarından daha yakın görünecekler ve insanlara kış gündönümünde asla unutamayacakları bir görsel şölen sunacaklar. Peki, 21 Aralık 2020 Kışı ve Çifte Gezegen ne anlama geliyor? Jüpiter ve Satürn'ün bu eşsiz buluşması ile ilgili bilgiler bu başlık altında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 01:07 Son Güncelleme: 21.12.2020 01:08 ABONE OL
Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Jupiter ve Satürn, yüz yıllardır olmadığı kadar yakın bir mesafede olacaklar! ve başlığı ile bu tarihi günü ana sayfasına taşıyan , yaşanacaklara ilişkin bir de bilgilendirme makalesi yayınladı. Peki, Satürn ve buluşmasında dünyayı neler bekliyor? Gökbilimci Patrick Hartigan, "Bu iki gezegen arasındaki hizalanmalar oldukça nadirdir, yaklaşık 20 yılda bir meydana gelir, ancak bu yılki birleşim, gezegenlerin birbirlerine uzun süre sonra ilk defa bu kadar yaklaşacaklarından dolayı son derece nadir olacak. Gece gökyüzünde görülebilen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalanma görmek için 4 Mart 1226'ya kadar geri gitmemiz gerekiyor" dedi.

Jüpiter ve Satürn, yaz aylarından beri gökyüzünde birbirlerine yaklaşıyorlar. 16-25 Aralık tarihleri arasında ikisi, bir dolunay çapından daha az uzaklıkta olacak!

Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Fizik ve astronomi profesörü Hartigan, "'taki en yakın yaklaşımın akşamı, dolunayın çapının yalnızca 1 / 5'i kadar ayrılmış bir çift gezegen gibi görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi için, her gezegen ve en büyük uydularından birkaçı o akşam aynı görüş alanında görülebilecek" dedi.

GOOGLE'DAN 21 ARALIK'A VE SATÜRN JÜPİTER BULUŞMASINA ÖZEL DOODLE

, yayınladığı Doodle bilgilendirme metnin şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın Kuzey Yarımküre'si kışın ve yılın en uzun gecesi için alçalırken, ve Satürn dünyanın görmesi için oldukça sıra dışı bir gösteri yapmaya karar vermiş gibi görünüyor! Güneş sistemimizdeki en büyük iki gezegen neredeyse 800 yıl önce 'dan beri kolayca görülemeyen bir olay olan "çift gezegen" oluşturmak için neredeyse üst üste binecek.

Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Bugünün animasyonlu Doodle'ı, Kuzey Yarımküre'nin kışın ilk gününü ve dünyanın her yerinden görülebilen bu nadir çift gezegen nişangahını –ya da "Büyük Kavuşma" yı kutluyor! Peki bu göksel fenomeni yaratan tam olarak nedir? Yörüngelerine bağlı olarak, Dünya'daki bakış açımızdan ve Satürn, Doodle sanat eserinde yeniden yaratılan ömür boyu bir buluşma olan, birbirlerinin 0,1 derece önünden (dolunay genişliğinin bir kısmı) geçecek .

Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Ancak görünüş aldatıcı olabilir, çünkü iki gaz devi aslında birbirinden yaklaşık 450 milyon mil uzakta kalacak! Bu gece ufkun yukarısından aşağıya baktığınızdan ve ile Satürn arasındaki bu önemli buluşma ve selamlaşmaya katıldığınızdan emin olun - bu dünyanın dışında olacağı kesin!"

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Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!
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