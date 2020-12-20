Son Dakika: Tarihi gün geldi! Jüpiter ve Satürn çift gezegeni olayı en son 1226'da gerçekleşti!

Jupiter ve Satürn, yüz yıllardır olmadığı kadar yakın bir mesafede olacaklar! 2020 Kışı ve Çifte Gezegen başlığı ile bu tarihi günü ana sayfasına taşıyan Google, yaşanacaklara ilişkin bir de bilgilendirme makalesi yayınladı. Peki, Satürn ve Jüpiter buluşmasında dünyayı neler bekliyor? Gökbilimci Patrick Hartigan, "Bu iki gezegen arasındaki hizalanmalar oldukça nadirdir, yaklaşık 20 yılda bir meydana gelir, ancak bu yılki birleşim, gezegenlerin birbirlerine uzun süre sonra ilk defa bu kadar yaklaşacaklarından dolayı son derece nadir olacak. Gece gökyüzünde görülebilen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalanma görmek için 4 Mart 1226'ya kadar geri gitmemiz gerekiyor" dedi.

Jüpiter ve Satürn, yaz aylarından beri gökyüzünde birbirlerine yaklaşıyorlar. 16-25 Aralık tarihleri arasında ikisi, bir dolunay çapından daha az uzaklıkta olacak!