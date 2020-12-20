SON DAKİKA | O ülkede tedbirleri değişti! Yeni koronavirüs mutasyonu Yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşabilir!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün, Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki Noel'de gevşetilecek olan evlerde buluşma konusundaki kuralları sıkılaştıran bir dizi daha katı koronavirüs kısıtlamasını duyurdu. İngiltere'nin en yetkili sağlık görevlisi Profesör Chris Whitty de bugün erken saatlerde, yeni tanımlanan bir Covid-19 mutasyonunun önceki türlerinden "daha hızlı yayılabileceği" konusunda uyarmıştı.
Johnson acil koduyla yapılan bir basın toplantısında, "Yayılma virüsün yeni mutasyonu tarafından yönlendiriliyor. Görünüşe göre daha kolay yayılıyor ve önceki koronavirüs türünden %70'e kadar daha fazla bulaşabilir"dedi.
Johnson, "Bu artık çok hızlı yayılıyor. Noel'e planlandığı gibi olmayacak" dedi.
Johnson, en katı kısıtlamaların altındaki bölgelerde, Noel boyunca evde buluşma olasılığının olmayacağını belirtti. Seviye 3 altındaki bölgelerde, evlerde buluşma artık Noel Günü ile sınırlı olacak.
Johnson, bir hafta kadar yakın bir zamanda, Noel döneminde kuralları gevşetme ve beş gün boyunca üç haneye kadar evlerde buluşmaya izin verme taahhüdünü yineledi. Ancak Cumartesi gününden itibaren tüm ülkeden seyahat etmemesi isteniyor ve en yüksek sınırlamalar altında olan İngiltere vatandaşlarının çalışma amacı dışında yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.
Whitty yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu veya aşıları ve tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok, ancak bunu doğrulamak için acil çalışmalar devam ediyor" dedi.