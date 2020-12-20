Türk aileyi zorla sınırdışı ettiler

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Sontra kasabasında yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, 3 Aralık gece 02.30'da evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı. Polisin terörist muamelesi yaptığı aile, hiçbir açıklama yapılmadan, özel bir uçakla Türkiye'ye gönderildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve 5 çocuğu da Alman vatandaşı olan Mardinli Mahmut Akyüz, korku dolu geceyi şöyle anlattı: "Geceyarısı gözlerimi açtım, 4-5 polis etrafımı sarmış. Evin içinde 40'tan fazla polis vardı. Bana ve eşime pranga taktılar. Konuşmamıza izin vermiyorlardı. 13-15 yaşlarındaki çocuklarım bile terörist muamelesi gördü. Öldürüleceğimizi düşündüm. Havaalanına geldiğimizde beni soyup kameraya çektiler. Uçağa bindirirken ise 'Hakkınızda sınırdışı kararı var' dediler. Beni koltuğa bağlayıp 'Ülkemizden attık sizi artık' diyerek de tahrik ettiler. Hakkımızda hiçbir suçlama veya soruşturma dosyası bulunmuyor. Sadece birçok dil bildiğim için yabancılara yardım ediyordum. Bazı Almanlar "Bunları sen mi getiriyorsun" diyerek beni istemiyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, bize yardım edin."