Avrupa’da mutasyon alarmı

İngiltereBaşbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi de yeni tür koronavirüsün şu ana kadar, İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü bildirdi. Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkıştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemleri uygulanmaya başlanırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden art arda açıklamalar geldi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" dedi. Karar açıklandığı havada olan uçaklarla gelen yolculara test yapılacağını ve karantina kuralları uygulanacağını vurgulayan Koca, "Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" ifadesini kullandı.Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadesini kullandı.Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını durdurduklarını bildirdi.Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya ve Kuveyt de İngiltere'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.İsrail; İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacağını bildirdi.Dünya genelinde ise vakalar 76 milyon'u aştı. 1 milyon 691 bin 942 kişi hayatını kaybetti.