Corona virüsünde son dakika! Yeni mutasyon corona virüsü aşılarını etkiler mi? İlk resmi açıklama geldi...

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, ülkede corona virüsün yeni bir mutasyona uğramış halini tespit ettiklerini bildirmişti. Açıklamanın ardından dünya ayağa kalkarken, 4 ülke daha benzer açıklamada bulunmuştu. Türkiye bunun üzerine 48 saatlik İngiltere uçuşlarını askıya almıştı. Yeni mutasyon sonrası virüsün daha ölümcül olup olmadığı ve aşıların üzerinde etkisinin yaşanıp yaşanmayacağı tartışılıyor.