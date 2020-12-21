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Corona virüsünde ! Yeni aşılarını etkiler mi? İlk resmi açıklama geldi...

İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün yeni mutasyonu ile ilgili haberleri ve açıklamaları birbirini kovalıyor. Aşılar ile umutlanan dünya, İngiltere'de ortaya çıkan ve süratle 4 ülkede görülen yeni sonrası yeniden karamsarlığa kapıldı. En büyük korku ise mutasyonun daha ölümcül hale gelmesi ve aşı çalışmalarını çöpe attırması... Konuya ilişkin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn bir son dakika açıklaması yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:33 Son Güncelleme: 21.12.2020 09:56 ABONE OL
Corona virüsünde son dakika! Yeni mutasyon corona virüsü aşılarını etkiler mi? İlk resmi açıklama geldi...

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüsün yeni bir mutasyonu görüldü. Mutasyon ile birlikte vaka sayıları daha hızlı arttı. Virüsün son halinin çok daha bulaşıcı olduğu bildirildi. Virüsün daha ölümcül olup olmadığı ile ilgili ise henüz yeterli bir bilgi bulunmuyor.

DÜNYAYI AŞI KORKUSU SARDI

Corona virüsü yeni mutasyon ile daha hızlı yayılırken, insanların en büyük endişesi umutla bekledikleri aşının etkilenme ihtimali oldu. Tüm ülkeler canhıraş bir şekilde aşı üretimi ve tedariki için çalışırken, mutasyonun çalışmaları çöpe attırabilecek olması endişe yaratıyor.

ALMANYA'DAN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin merakla beklenen ilk açıklama Almanya'dan geldi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ZDF'ye yaptığı açıklamada, vrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, ülkede corona virüsün yeni bir mutasyona uğramış halini tespit ettiklerini bildirmişti. Açıklamanın ardından dünya ayağa kalkarken, 4 ülke daha benzer açıklamada bulunmuştu. Türkiye bunun üzerine 48 saatlik İngiltere uçuşlarını askıya almıştı. Yeni mutasyon sonrası virüsün daha ölümcül olup olmadığı ve aşıların üzerinde etkisinin yaşanıp yaşanmayacağı tartışılıyor.

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Corona virüsünde son dakika! Yeni mutasyon corona virüsü aşılarını etkiler mi? İlk resmi açıklama geldi...
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