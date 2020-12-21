Kadınlar adalet sarayını ateşe verdi

Arjantın'in Mendoza şehrinde kayıp olan ve ardından cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Florencia Romano'nun ölümü büyük öfkeye neden oldu. Tepkilerini dile getiren kadın göstericiler, protestolar sırasında adalet sarayını ateşe verdi. Pablo Ramon Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği 14 yaşındaki Romano'nun katili olmakla suçlanırken, haberlere göre Romano'nun çığlıklarını duyan bir kişinin 911'i aramasına rağmen çağrısının polis tarafından reddedildiği belirtildi. Romano'nun cinsel saldırıya direndiği ve boğazının kesilerek cesedinin ateşe verildiği tespit edildi.