Netanyahu’ya öfke dinmiyor

Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle başlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. 26'ıncı haftaya giren gösteride, Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde toplandı. Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere kaşıkla vurarak pandemi nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklara dikkat çekmeye çalıştı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı. Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı. Netanyahu'nun canlı yayınla Kovid- 19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.