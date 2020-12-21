Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de papazdan! Elini sıkmadı kiliseden kovdu

Paşinyan'a 'dan sonra bir darbe de papazdan! Elini sıkmadı kiliseden kovdu

karşısında Karabağ'da büyük hezimete uğrayan , kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:36 Son Güncelleme: 21.12.2020 13:44 ABONE OL
Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de papazdan! Elini sıkmadı kiliseden kovdu

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kiliseden kovulduğu anlar kamerada | video

PAPAZ PAŞİNYAN'IN ELİNİ SIKMADI

Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrıldı.

SYUNİK KENT MERKEZİ SAKİNLERİ NÖBET TUTTU

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Pashinyan'ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de papazdan! Elini sıkmadı kiliseden kovdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA