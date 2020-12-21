Paşinyan'a Azerbaycan'dan sonra bir darbe de papazdan! Elini sıkmadı kiliseden kovdu

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kiliseden kovulduğu anlar kamerada | video