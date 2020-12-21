Pozitif çıkan Macron’a güven negatif

Göreve geldiği 2017'den bu yana birçok konuda hem halkı hem de uluslararası toplum tarafından eleştirilerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi gittikçe düşüyor. Ülkedeki Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından yapılan anket, halkın yüzde 60' ının Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olmadığını ortaya koydu. IFOP, Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü bin 936 kişi ile çevrimiçi bir anket yaparak hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı. Anket, Fransızların yüzde 60'ının, Kovid-19 nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakan Castex'in ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi. Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.FRANSA'NIN başkenti Paris'te Sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi. Danıştayın önünde toplanan yüzlerce Sarı yelekli eylemci, Chatelet Meydanı yakınlarına kadar yürüdü. Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Macron istemese de biz buradayız" sloganları attı ve Kovid-19 'a yakalandığı için karantinaya giren Macron'a, "Macron hazırlan seni evinden alacağız " diye seslendi. Gösteride, geçen hafta güvenlik yasa tasarısıyla artan İslamofobiye karşı yapılan eylemde gözaltına alınan Sarı yelekli eylemciye destek vermek için şemsiye açıldı.