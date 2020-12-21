Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Biontech aşısı ile ilgili flaş karar

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri Pfizer ve BioNTech'in corona virüsü aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için toplandı. Toplantı kısa süre önce sona ererken beklenen son dakika açıklaması geldi.

EMA'nın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi üyeleri aşının "kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin yeterince sağlam ve eksiksiz" olup olmadığını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi.

BİONTECH VE PFİZER AŞISI YÜZDE 94 BAŞARI SAĞLADI

Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.

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