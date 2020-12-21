SON DAKİKA: B.1.1.7 virüsü nedir? Koronavirüs mutasyon geçirdi! B117 virüsünün tehlikeleri neler?

B.1.1.7 virüsü nedir? Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, endişe verici gelişmeleri İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, açıkladı. Corona virüsün yeni mutasyonunun çok hızlı bulaştığının altını çizen Hancock, virüsün kontrolden çıktığını ifade etti. Bu gelişmeler üzerine, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olarak bilinen B.1.1.7 virüsü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar;
Çin'de ortaya çıkan corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 76 milyonu aşarken toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 690 bini geride bıraktı. Salgınla mücadelede pek çok aşı üretilirken, dün İngiltere'den gelen son dakika haberi, dünyanın gündemine oturdu. Koronavirüsün mutasyona uğramış bir halinin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından 'B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?' soruları merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.
Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadesini kullandı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını durdurduklarını bildirdi.
Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya ve Kuveyt de İngiltere'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
İsrail; İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacağını bildirdi.
Dünya genelinde ise vakalar 76 milyon'u aştı. 1 milyon 691 bin 942 kişi hayatını kaybetti.