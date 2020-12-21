SON DAKİKA: Coronavirüsü ile ilgili bir şok daha: Maske de mi korumuyor?

"TEK YAYILMA YOLU BU DAMLACIKLAR DEĞİL..."

Ancak damlacıklar koronavirüsün tek yayılma yolu değil. DSÖ'nün temmuz ayında yayınladığı rapora göre, Kovid-19 duman veya toz gibi hava hareket eden çok daha küçük ve hafif parçacıklar sayesinde de yayılabiliyor. Bu parçacıklar, hastanın bulunduğu mekanlarda uzun süre kalabiliyor.