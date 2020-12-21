SON DAKİKA: Coronavirüsü ile ilgili bir şok daha: Maske de mi korumuyor?

Son dakika haberi: Dünya corona virüsünün yeni mutasyonu ile sarsılırken, araştırmalar da tüm hızı ile sürüyor. Corona virüsünün bulaş yollarını durdurmanın tek yolunun maske, mesafe ve temizlik olduğu kabul edilirken, Edinburgh Üniversitesi'nden virolog Paul Digard bazen maskelerin de yetmeyeceğini söyledi.
"MASKELERİN DURDURAMAYACAĞI KADAR KÜÇÜK"
Edinburgh Üniversitesi'nden virolog Paul Digard, virüsün temel kaynağının öksürük veya hapşırık sonucu oluşan ve havada uçuşan damlacıklar olduğu belirterek, "Kovid-19 parçacıkları, maskelerin onları durduramayacak kadar küçük" ifadesini kullandı.
"ÇOĞU DURUMDA BÜYÜK DAMLACIKLAR, ONLARI DURDURMAKTA İSE ETKİLİ"
Ama çoğu durumda virüsün büyük damlacıklar içinde yayıldığına dikkat çeken bilim insanı, bu damlacıkların durdurulmasında maskelerin etkili olduğunu kaydetti.
"TEK YAYILMA YOLU BU DAMLACIKLAR DEĞİL..."
Ancak damlacıklar koronavirüsün tek yayılma yolu değil. DSÖ'nün temmuz ayında yayınladığı rapora göre, Kovid-19 duman veya toz gibi hava hareket eden çok daha küçük ve hafif parçacıklar sayesinde de yayılabiliyor. Bu parçacıklar, hastanın bulunduğu mekanlarda uzun süre kalabiliyor.