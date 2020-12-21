Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu sonrası İngiltere'den ilginç görüntüler! Binlerce insan...

"KISITLAMALAR KALKMAYABİLİR"

Başbakan Boris Johnson birkaç gün önce şenliği kısıtlamanın insanlık dışı olduğunu belirtse de dün itibariyle herkesin evde kalmasına dair verilen emirler ve birçok yerin kapatılması büyük tepkilerle karşılandı.

Önlemlerin iki hafta içerisinde gözden geçirilecek olması gündemde olsa da yetkililer kısıtlamaların kaldırılması konusunda kötümser olduklarını belirtti.