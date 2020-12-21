Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu sonrası İngiltere'den ilginç görüntüler! Binlerce insan...

Tüm dünya corona mutasyonunun yeni bir faciaya yol açıp açmayacağını konuşurken İngiltere'den gelen son dakika haberi herkesi şok etti. Binlerce insan şehir ve kasabalarda eğlenceler düzenledi. Boris Johnson'a ise tepki var. Başbakan, Londra ve merkez ilçelerin diğer bölgeleri de dahil olmak üzere İngiltere'nin üçte birini dün gece yarısından itibaren 4. Kademeye yükseltmesi nedeniyle son dakikada verdiği bu karar nedeniyle tutarsızlık ve kafa karışıklığı ile suçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
"KISITLAMALAR KALKMAYABİLİR"
Başbakan Boris Johnson birkaç gün önce şenliği kısıtlamanın insanlık dışı olduğunu belirtse de dün itibariyle herkesin evde kalmasına dair verilen emirler ve birçok yerin kapatılması büyük tepkilerle karşılandı.
Önlemlerin iki hafta içerisinde gözden geçirilecek olması gündemde olsa da yetkililer kısıtlamaların kaldırılması konusunda kötümser olduklarını belirtti.
"2. KADEME EĞLENMEYE DEVAM EDİYOR"
Bu sırada Bristol, York ve Liverpool dahil olmak üzere 2. Kademeye dahil olan şehirlerdeki insanlar, Noel'den önceki son hafta sonu barlara ve restoranlara giderek büyük kutlamalar yaptılar.
İngiltere'de 2. kademe kuralları gereği, insanların birlikte yaşadıkları veya bir arada olan destek gruplarından insanlar, diğerleri ile halka açık mekanlar da dahil olmak üzere kapalı alanlarda buluşmasına izin veriliyor. Üstelik dışarıda, altı kişiden fazla olmayan gruplarda birlikte yaşamayan aile üyeleri ve arkadaşlarla da buluşulabilir.
Bristol ve North Somerset, enfeksiyon oranları düştükçe Bath, Cheltenham ve Swindon'a katılarak bu hafta 3. Kademeden 2. Kademeye düşürülen bölgeler arasında bulunuyordu.
Dün gece İngiltere'deki koronavirüs vakalarının %25 artış göstererek toplam enfeksiyon sayısının iki milyonun üzerine çıktığı açıklandı.
"BİNLERCE İNSAN LONDRA'DAN KAÇIYOR"
Birçok bölgede kısıtlamaların sıkılaştırılacağı duyurusunun ardından 90 dakika içinde Londralılar, 4. Kademe yürürlüğe girmeden arabalara ve taksilere binerek diğer bölgelere kaçmaya çalıştığı bildirildi.
Başkan Edmund King ise bu durumu "mini bir göç" olarak nitelendirerek birçok insanın Noel kutlaması için Londra'dan kaçarak daha az kısıtlama olan bölgelere gitmeye çalıştığını belirtti.
Kuzey'de yer alan insanlar ise St. Pancras İstasyonu'ndan uzun kuyruklar olduğunu gösteren video ve fotoğrafların sosyal medyada görünmesininin ardından başkentten kaçmaya çalışan Londralılar konusunda uyarıda bulundu.