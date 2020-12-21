Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunda korkulan oldu! Peş peşe açıklamalar: Bir ülkede daha...





Bununla birlikte İngiltere, İskoçya ve Galler'de şu ana kadar en az bin kişinin UI - 202012/01" mutasyonuyla enfekte olduğu bildirildi.

"MUTANT VİRÜSÜN FRANSA'DA DOLAŞMASI TAMAMEN MÜMKÜN"



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bu sabah, mutant virüsün ülkede tespit edilmemiş olmasına rağmen Fransa'da olmasının 'tamamen mümkün' olduğunu söyledi. Bu nedenle Türkiye, Suudi Arabistan, Kuzey Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Kanada da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülke, mutant virüsü kontrol altına almak için İngiltere'ye ve İngiltere'den seyahatleri yasakladı.