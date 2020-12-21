Son dakika haberi: Fast food zincirinin o sırları ortaya çıktı! Tavuklar ve içecekler meğer...

Michael Ryan'ın pipetlerin neden büyük olduğuna dair açıklaması şöyle: "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel."

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine gör; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması ve lezzetli olması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü.