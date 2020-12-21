Son dakika haberi: Fast food zincirinin o sırları ortaya çıktı! Tavuklar ve içecekler meğer...

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haberi: zincirinin o sırları ortaya çıktı! Tavuklar ve içecekler meğer...

haberine göre dünya devi bir fast-food markasının gizli bilgileri şok etkisi yarattı! Michael Ryan, gelen bir soru üzerine, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fast-food zincirinin tavuklarından pipetlerine kadar ilginç bilgileri paylaşan Ryan, temizlik şartları ile ilgili de çarpıcı bilgilere yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:33 Son Güncelleme: 21.12.2020 10:33 ABONE OL
Son Dakika: Fast food zincirinin sırları ifşa oldu! O tavuklar ve içecekler meğer...

Birleşik Devletler'de Boston'da yaşayan Michael Ryan, bir sosyal medya platformunda gelen soru üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin temizlik prosedürlerinden, tavuklarındaki lezzete kadar pek çok bilgiye açıklamasında yer veren Ryan, restoranda içilen içeceklerin neden daha tatlı geldiği hakkında da bilgiler paylaştı.

Son Dakika: Fast food zincirinin sırları ifşa oldu! O tavuklar ve içecekler meğer...

Michael Ryan'ın pipetlerin neden büyük olduğuna dair açıklaması şöyle: "Çünkü bu dilinize daha fazla karbonat gelmesine olanak sağlıyor ve gazlı içeceği daha tatlı hale getiriyor. Bu yüzden de orada içtiğiniz içecekler daha güzel."

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine gör; Ryan, tavuk nugget'lara da daha sulu kalması ve lezzetli olması için tuzlu su karışımı enjekte edildiğini öne sürdü.

Son Dakika: Fast food zincirinin sırları ifşa oldu! O tavuklar ve içecekler meğer...

HAFTADA BİR TEMİZLENİYORMUŞ!

Şirketin kola için kendi şurup tarifini sipariş ettiğini iddia eden Boston'lı kadın, bu yüzden o fast-food zincirinde içilen kolaların biraz daha şekerli ve çok daha tatlı olduğunu ifade etti.

Son Dakika: Fast food zincirinin sırları ifşa oldu! O tavuklar ve içecekler meğer...

Michael Ryan, dondurma makinelerinde ise şeker kreması kullanıldığını ve makinelerin haftada bir temizlendiğini iddia etti. (Kaynak: Hurriyet)

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Son dakika haberi: Fast food zincirinin o sırları ortaya çıktı! Tavuklar ve içecekler meğer...
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