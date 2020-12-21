Son Dakika Haberleri: B117 corona virüs mutasyonu giderek yayılıyor! Türkiye'den o ülkelere uçuş yasağı kararı...

Sağlık Bakanı Matt Hancock Pazar günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık hükümetini Londra ve güneydoğu İngiltere'de 4. Seviye tecrit uygulamaya ve tüm İngiltere için kısıtlamaları sıkılaştırmaya mecbur bırakan yeni koronavirüs türünün "kontrolden çıktığını" söyledi. Hükümet basın açıklamasında, Hollanda'nın yeni koronavirüs mutasyonunun ülkede yayılma riskini "mümkün olduğunca" en aza indirmek için Pazar sabahından yeni yıla kadar İngiltere'den gelen tüm yolcu uçuşlarını yasakladığını söyledi.
Hollanda hükümeti, virüsün aynı mutasyonunun Hollanda'da Aralık ayı başlarından alınan bir örnekte tespit edildiğini ve ilgili başka vakalar olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yaptıklarını söyledi.
SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN DE YASAK KARARI
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
Bu arada Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Belçika'nın "ihtiyati tedbir" olarak Pazartesi günü İngiltere'den gelen yolcuları 24 saat süreyle engelleyeceğini, ancak gerekirse yasağın uzatılabileceğini söyledi.
"İhtiyati tedbir olarak, İngiltere'den uçuşları gece yarısından 24 saatlik bir süre için durdurmaya ve ülkemiz için en az aynı şeyi Eurostar (tren) için de yapmaya karar verdik - çünkü aslında asıl yol bu. İngiltere'den insanlar ülkemize geliyor"dedi.
Yasağın ne zaman veya ne kadar süreyle uygulanacağını söylemeyen Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya göre İtalya, İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşları da askıya alacak. Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin burada tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonuna karşı Pazar gününden itibaren İngiltere'den gelen herkese 10 günlük zorunlu karantina uyguladığını duyurdu.
Hancock, diğer türlerden daha hızlı yayılabilen ancak daha tehlikeli olmayan yeni varyantın kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
"Bunu yapmanın tek yolu, sosyal ilişkileri kısıtlamaktır ve esasen, özellikle 4. Seviye karantinaya giren bölgelerde, herkesin virüse kapılmış gibi davranması gerekir ve biz de bu şekilde onu kontrol altına alıp insanları güvende tutabiliriz" dedi.
.
.