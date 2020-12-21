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Son dakika: Paşinyan'a bir şok daha! Önce kiliseye almadılar sonra da...

Son dakika haberi... Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan ’ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için düzenledi.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 19:24 Son Güncelleme: 21.12.2020 19:25 ABONE OL
Son dakika: Paşinyan'a bir şok daha! Önce kiliseye almadılar sonra da...

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.



PAPAZ PAŞİNYAN'IN ELİNİ SIKMADI

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.

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Son dakika: Paşinyan'a bir şok daha! Önce kiliseye almadılar sonra da...
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