Son dakika: Ülkeler tek tek iptal ediyor! Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda büyük panik...

AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİ ARDINA YASAK KARARI ALDI

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurdu. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.