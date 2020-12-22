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ABD’nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. ABD yapılan açıklamaya göre, küçük uçak, dün Teksas eyaletinin Dallas şehrinin batısındaki 'nın yaklaşık 1,5 kilometre batısında düştü.

AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:46 ABONE OL
ABD’nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, küçük uçak, dün Teksas eyaletinin Dallas şehrinin batısındaki Grand Prairie Municipal Havalimanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre batısında düştü.

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Bölgenin itfaiye şefi Robert Fite, uçağın önce bir telefon direğine çarptığını, daha sonra 150 metre sürüklendiğini ve ardından otoyolda seyreden bir kamyonete çarptığını söyledi.

İtfaiye yetkilileri, uçakta bulunan iki kişinin öldüğünü, kamyondaki bir kişinin ise hafif yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, uçağın neden düştüğünü araştırıyor.

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ABD’nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 2 ölü
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