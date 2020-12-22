Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere’de değil ABD’de ortaya çıktı…

Mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsünün mutasyona uğramış hali, dünyanın gündemine oturdu. Yüzde 70 daha fazla bulaşıcılığı olduğu belirtilen virüsün çocuklar arasında da daha kolay yayıldığına dair iddialar bulunuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, bugün paylaştığı haberde corona virüs mutasyonunun ilk olarak ABD'de ortaya çıktığını öne sürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Söz konusu haber, çocukların arasında da daha kolay yayıldığına dair bulguların olduğu virüsün yayılmasına karşı düzinelerce ülkenin yaptığı gibi, ABD'nin de İngiltere'ye seyahat yasağı getirmesi çağrısının ardından geldi.

ESKİ FDA BAŞKANI: SEYAHAT KISITLAMASI VİRÜSÜN ABD'YE GİRMESİNİ ENGELLEMEZ

Haberde, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) eski başkanı Scott Gottlieb'in mutant virüsün zaten ABD'de olduğunu ve uygulanacak herhangi bir seyahat yasağının virüsün ülkeye girmesini engellemeyeceğini söylediği ifade edildi. Gottlieb, "Corona virüs dünya çapında yayılmaya devam ederken, bu varyantlardan daha fazlasını görmeye başlayacağız" diye uyardı.