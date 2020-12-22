İngiltere izole ediliyor

Bir yılı aşkın süredir dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdi de İngiltere korkusu yaşanıyor. İngiltere'nin güneyinde mevcut Kovid- 19'dan yüzde 70 daha hızlı yayılan ve kontrolden çıktığı açıklanan bir mutasyon türünün saptanmasının ardından tecritler yayılıyor. Birçok ülke İngiltere ile olan ulaşımı hızla durdurdu. Türkiye de başta İngiltere olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşlar için geçici durdurma kararı aldı. Uzmanlar Kovid-19'un şimdiye kadar 4 bin kez mutasyon geçirdiğine ve bunun olağan bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Bu mutasyonlardan sadece birkaçı önemliydi. Yeni mutasyon İngiltere'de ilk olarak eylül ayında görüldü. Bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü.Altı ülkede daha rastlandıİngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış virüs, İskoçya, Danimarka, Avustralya, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi altı ülkede daha görüldü. İtalya'da İngiltere'den gelen bir yolcuda, Kovid-19'un mutasyona uğramış türü olan "VUI - 202012/01" tespit edildi. Öte yandan Kasım'da Danimarka'da 9, Avustralya'da 1, bu ay ise Hollanda'da 1 kişi mutant Koronavirüsle enfekte oldu. Belçika'da da yeni virüsle enfekte olan en az bir vakanın olduğu doğrulandı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise mutant virüsün Fransa'da da olmasının mümkün olduğunu söyledi.VUI-202012/01 adı verilen Kovid-19'a ait yeni türün ilk örneği eylül ayında görüldü.Yeni tür endişeye neden olsa da Kovid-19'un daha önce de mutasyona uğradığı biliniyor.Şimdiye kadar 7 Kovid-19 ana grubu tespit edildi.Geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen orijinal tür, L grubu olarak bilinirken daha sonra 2020'nin başında "S" ve ardından "V" ve "G" grupları gelişti.Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'nin dış dünya ile bağlantısı kesilirken, yüzlerce yolcu İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden son uçak için başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na akın etti.Başbakan Boris Johnson, dünyanın uyguladığı seyahat yasağı ve TIR'ların geçişine izin verilmemesini görüşmek üzere acil durum kabine toplantısını yapma kararı aldı.Birlik üyeleri dün mutasyon gündemi ile toplandı. Toplantıda AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava, deniz ve kara ulaşımını kesme kararı görüşüldü.İngiltere'ye uygulanan yasak yıl sonuna kadar sürecek.İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacak.İngiltere'ye uçuşlar ve trenler iptal edildi.İngiltere'den uçuşlar durduruldu. Son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar alındı. Karar 6 Ocak'a kadar geçerli olacak.Uçuş yasağı 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.İngiltere ile tüm uçuşlar askıya alındı.Alınan kararla İngiltere'den tüm uçuşlar durduruldu.Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam arasındaki tren seferlerini iptal etti.Uçuş yasağının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımı gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduruldu. Sınırlar da kapatıldı.İngiltere ile hava yolu ulaşımını 22 Aralık'tan itibaren 1 hafta durduracak.İngiltere uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.İngiltere'ye uçuşlar 31 Aralık'a kadar iptal edildi.İngiltere ile uçak seferlerini durdurdu.Süpermarket şirketleri sınırların kapatılmasından dolayı tedarik sıkıntısının önümüzdeki günlerde had safhaya ulaşabileceğini açıkladı.