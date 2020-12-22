İşte korona mutasyonunun merkezinde son durum! 691 kişi hayatını kaybetti

Dünya korona virüse çare ararken ölümcül virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Son dakika bilgisine göre İngiltere'de Sağlık Bakanlığı son 24 saate 36 bin 804 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısının 2 milyon 110 bin 314'e yükseldiğini bildirdi.
Virüs nedeniyle son 24 saatte ülkede 691 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 68 bin 307'ye ulaştı, bir günde 423 bin 675 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 469 bin 931 oldu.
YÜZDE 70 DAHA HIZLI YAYILIYOR
İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle 18 bin 943 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1364'ü yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü görülmüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.
Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.