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Kabil'de : 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dogabad bölgesinde Pul-i Çerhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:07 ABONE OL
Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dogabad bölgesinde Pul-i Çerhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda doktorlardan 5'inin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın en büyük hapishanesi olan Pul-i Çerhi'de onlarca DEAŞ ve Taliban militanı tutuluyor.

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Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
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